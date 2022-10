"La leçon du mal" : avant le manga à succès, le roman vraiment (très) méchant qui a fasciné le Japon

Hyper addictif, audacieux et d’une noirceur absolue, La leçon du mal joue sans cesse avec les attentes du lecteur, questionnant aussi bien sa morale que ses pulsions les plus sombres. Dès la scène d’ouverture, où Hasumi rêve de tirer ses élèves à la carabine comme à la fête foraine, on se dit qu’il y a quelque chose qui cloche dans sa tête. Puis lorsque Reika décrit l’atmosphère au sein du lycée, on aurait presque envie de lui prêter main forte.

"L’école n’était pas un sanctuaire dédié à la protection des enfants, mais une arène où seule régnait la loi du plus fort", écrit Yûsuke Kishi. "Afin de survivre, il fallait soit avoir de la chance, soit faire preuve de beaucoup d’intuition, soit pouvoir déployer la violence physique nécessaire pour se défendre." On se dit alors qu’on va peut-être assister à une version "high school" de Battle Royale. Mais très vite, l’écrivain nous fait comprendre que le principal danger, c’est bel et bien ce super prof qui ne recule devant rien pour parvenir à ses fins.