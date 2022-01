Yves Saint Laurent s'invite dans les collections de six musées à Paris. Pour célébrer ses 60 ans, la célèbre maison de couture propose une série d’expositions d’un format inédit dans six des plus prestigieux musées de Paris. Les robes du créateur décédé en 2008 vont intégrer ce samedi les collections permanentes du centre Pompidou, d'Orsay, du Louvre et de trois autres musées parisiens.

L'inauguration se fera simultanément dans les six lieux ce 29 janvier, date à laquelle Saint Laurent, âgé de 26 ans, avait présenté son premier défilé en 1962. Les expositions se tiendront également aux musées Picasso et d'Art moderne, ainsi qu'au musée Yves Saint Laurent jusqu'au 15 mai.

"La maison a déjà fêté tellement d'anniversaires. (...) Je voulais faire autre chose", a déclaré à l'AFP Madison Cox, président de la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. En 1983, les tenues de Saint Laurent sont entrées au Metropolitan Museum de New York, faisant de lui le premier couturier à être exposé de son vivant dans un musée des beaux-arts. A Paris, une grande rétrospective avait été dédiée à son œuvre au Petit Palais en 2010. En 2022, "cela aurait été ennuyeux de trouver un espace vide, faire une scénographie quelconque et le meubler avec des vêtements. Il était important de les intégrer dans les collections permanentes", souligne Madison Cox.