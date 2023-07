La mannequin transgenre Rikkie Valerie Kolle élue Miss Pays-Bas, une première

C'est une première dans l'histoire du pays. Rikkie Valerie Kolle, une mannequin transgenre de 22 ans originaire d’Amsterdam, a été élue ce samedi 8 juillet Miss Pays-Bas. "JE L’AI FAIT !!!!! C’est irréel, mais je peux m’appeler Miss Pays-Bas 2023. Je suis si fière, je n’ai pas les mots pour décrire mon bonheur. J'ai rendu ma communauté fière et j'ai montré que c'était possible", a réagi la reine de beauté sur son compte Instagram.

"Je suis une femme trans et j'aimerais partager mon histoire, mais je suis aussi Rikkie et c'est ce qui compte pour moi. (…) Et où que tu sois dans le monde, je veux être là pour toi et être l'exemple qui m'a moi-même manqué en tant que petit moi", a poursuivi la gagnante qui était arrivée en finale du concours de mannequinat télévisé "Holland's Next Top Model" en 2018.