La ministre de la Culture interpellée aux Molières : sa réponse était-elle préparée ?

TF1info a cherché à comprendre comment s'était déroulée la soirée et a sollicité la productrice de la cérémonie. Comment expliquer que Rima Abdul Malak ait eu accès à un micro ? "On a toujours des micros en salle en cas d’incident", lance d'emblée Alexandra Clément, "c'est une sécurité !" Notamment lorsqu'il faut rapidement réagir en cas de problème technique lors du tournage, précise-t-elle. Il s'agit d'un pratique tout à fait habituelle lors de la réalisation télévisée de tels événements. A fortiori dans un contexte délicat : "Notre car-régie est très loin : entre lui et le théâtre, notez qu'il y avait les manifestants de la CGT, donc il nous était impossible de traverser. Les conditions n'étaient pas super fluides lundi soir." Des casserolades attendaient notamment la ministre.

L'entourage de Rima Abdul Malak apporte des précisions sur la façon dont la soirée a été préparée : "La CGT Spectacle avait annoncé publiquement une action aux Molières", confie-t-on à TF1info. Dans le même temps, "la CGT Énergie avait expliqué envisager de couper le courant aux grands événements culturels". Dans ce contexte, "on avait anticipé plusieurs scénarios pour la soirée des Molières et la ministre envisageait de s’exprimer d’une manière ou d’une autre : à l’entrée du théâtre si elle était bloquée, aux journalistes présents (il est d’usage de donner des interviews sur place), ou directement dans la salle pendant la cérémonie."