La mort accidentelle de Matthew Perry, star de "Friends", causée par une prise de kétamine

Un mois et demi après la mort de Matthew Perry, les circonstances de sa disparition ont été dévoilées ce vendredi. Selon le rapport du médecin légiste, elle a été causée par une prise de kétamine.

Les circonstances dévoilées. La mort accidentelle de Matthew Perry, star de la série "Friends", a été causée par "les effets aigus" d'une prise de kétamine, un anesthésiant parfois détourné à des fins récréatives, a annoncé ce vendredi le bureau de médecine légale du comté de Los Angeles. D'autres facteurs ont toutefois également contribué à sa mort, déterminée comme étant un "accident", a détaillé la même source : "noyade", "maladie coronarienne", et des "effets de la buprénorphine", un médicament utilisé pour traiter l'addiction aux opioïdes.

"Avec les niveaux élevés de kétamine découverts dans les échantillons sanguins postmorterm, les principaux effets mortels proviendraient à la fois d'une surstimulation cardiovasculaire et d'une insuffisance respiratoire", indique encore le rapport du bureau de médecine légale.

Une addiction aux médicaments et à l'alcool

Âgé de 54 ans, l'acteur avait été retrouvé inconscient samedi 28 octobre par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Celui qui incarnait Chandler Bing dans la sitcom "Friends" luttait depuis des années contre son addiction aux médicaments et à l'alcool. Dans ses mémoires publiés l'année dernière, il avait confié avoir suivi 65 séances de sevrage, dépensant plus de neuf millions de dollars. Il avait aussi subi plusieurs opérations chirurgicales liées à ses problèmes d'addiction à la drogue, dont une intervention durant sept heures au niveau du colon en 2018, allant jusqu'à affirmer un jour : "Je devrais être mort".

Lors d'une apparition à la télévision peu avant son décès, l'acteur avait surpris l'auditoire en admettant avoir souffert d'une grave anxiété "tous les soirs" pendant le tournage de "Friends". Véritable phénomène culturel, la série diffusée entre 1994 et 2004 a marqué toute une génération de téléspectateurs. Elle racontait les péripéties d'une bande de joyeux copains - Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler - à New York.

Deux jours après sa mort, les acteurs de la série avaient publié un communiqué commun où ils se disaient "totalement effondrés". Outre le succès de "Friends" qui lui a assuré une renommée mondiale, Matthew Perry a joué dans des films tels que "Coup de foudre et conséquences" et "Mon voisin le tueur".

Il a été enterré quelques jours après son décès dans la plus stricte intimité "dans le cimetière de Forest Lawn Memorial Park à Los Angeles, à proximité des studios Warner Bros", a rapporté le magazine People en citant une source anonyme.

Les acteurs de la série "Friends", Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, avec qui Matthew Perry partageait une grande amitié, étaient tous présents.