Mort de Jane Birkin : "Inimaginable de vivre sans ta lumière", les hommages se multiplient

Le départ de la plus Parisienne de toutes les Londoniennes a aussi touché la mairie de la capitale française. "Nous n'oublierons jamais ses chansons, ses rires ou son accent incomparable qui nous ont toujours accompagnés", a écrit Anne Hidalgo, partageant ses pensées "à sa famille, à celles et ceux qui l'ont aimée". Car "ils sont nombreux", comme l'a souligné la maire de Paris. Si bien que le ministère de la Culture lui-même a tenu à rappeler les collaborations de l'artiste "avec les plus grands", dont évidemment Serge Gainsbourg, dont le nom est indissociable du sien, mais aussi avec de grands cinéastes, dont Agnès Varda. C'est d'ailleurs l'acteur Pierre Richard qui lui a rendu hommage sur Twitter avec deux clichés montrant leur amitié. Deux photos qu'il a signées de ces deux mots : "Quelle tristesse." "Jane, si drôle, si intelligente, si fragile, si généreuse, si tout", a-t-il ajouté dans un second message. "Un bout de mon cœur s'en va avec elle."