La naissance des grands magasins se raconte dans une exposition

Le musée des Arts décoratifs à Paris retrace l’émergence de ces temples de la consommation devenus des lieux incontournables de la capitale. Une histoire qui démarre sous le Second Empire dans un contexte politique bien particulier. Près de 700 objets de l’époque, dont des affiches et des vêtements, sont à découvrir pour comprendre l’essor d’un phénomène plus que jamais d’actualité.

Leurs noms sont désormais célèbres à l'étranger. Près de deux siècles après leur création, les grands magasins parisiens sont à l’honneur du musée des Arts décoratifs dans une exposition agissant comme une machine à remonter le temps. Le parcours emmène les visiteurs de leurs prémices, en 1852, jusqu’à leur consécration lors de l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925.

Près de 700 œuvres issues des collections du musée retracent l’avènement de ces temples de la consommation devenus des lieux incontournables de la capitale. Du Bon Marché au Printemps, en passant par La Samaritaine et les Galeries Lafayette. Affiches, vêtements, jouets et pièces d’art décoratifs témoignent de l’émergence de ces institutions nées sous le Second Empire, dans un contexte d’essor économique impulsé par Napoléon III, qui souhaite "faire de Paris la capitale de l’Europe", explique Jean-Claude Yon dans le catalogue de l’exposition.

Alors que le baron Haussmann redessine Paris, la manière de consommer change radicalement. Les femmes deviennent une cible privilégiée, les enfants se changent en objet marketing. Les soldes font leur apparition, la vente par correspondance se développe. Des révolutions, à l’époque, qui définissent aujourd’hui la société de consommation telle que nous la vivons.

>> "La naissance des grands magasins. Mode, design, jouets, publicité, 1852-1925" - du 10 avril au 13 octobre au musée des Arts décoratifs

>> Toutes les informations pratiques sur le site officiel du musée des Arts décoratifs