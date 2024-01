La nouvelle affaire Delon est-elle une simple histoire de succession ?

Après l'affaire Hiromi Rollin "classée sans suite" par la justice, le clan Delon se déchire désormais de l'intérieur. Anthony accuse Anouchka d'avoir menti sur la santé de leur père et de vouloir l'emmener en Suisse contre son gré. Si le monstre sacré a déjà mis au point sa succession, ces tensions pourraient malgré tout avoir un caractère financier.

Au soir de son existence, Alain Delon se retrouve au centre d’un triste imbroglio. L’espace de 24 heures, son fils aîné Anthony a tiré à boulets rouges sur sa demi-soeur Anouchka dans Paris Match, l’accusant d’avoir dissimulé des examens médicaux inquiétants. Père et fille ont contre-attaqué en annonçant leur intention de porter plainte pour diffamation, menaces et harcèlement… tout ça au moment où le parquet de Montargis décidait d’enterrer l’affaire Hiromi Rollin.

Faut-il voir derrière cette agitation soudaine les prémices d’une guerre d’héritage à l’image de celle qui a opposé Laeticia Hallyday aux enfants aînés de Johnny ? Oui et non. Interrogé vendredi 5 janvier sur CNews, Anthony Delon a assuré que tout était réglé. "Le problème d’argent, il n’y en a pas", a-t-il insisté. "Elle a 50% de la fortune, mon frère et moi, on est à la part de réserve. 25%. Il n’y a pas de confit".

La question de l'héritage déjà "réglée"

L’aîné du clan Delon fait allusion à ce qu'on appelle la "réserve héréditaire", une disposition de la loi française qui empêche de déshériter ses enfants. Dans le cas où il y a trois enfants, elle oblige le parent à verser 25% de sa fortune à chacun d’entre eux. Il est par ailleurs libre de répartir les 25% qui restent à sa guise. Chez les Delon, c’est à Anouchka qu'Alain a choisi de les verser.

Au printemps 2019, peu avant son AVC, Alain Delon n’avait rien caché de sa préférence pour sa fille, née de son histoire avec la mannequin néerlandaise Rosalie van Breemen. Dans une interview à Gala, il annonçait que la jeune femme serait son exécutrice testamentaire. "Tout sera réglé avant ma mort, que ça plaise ou non", précisait-il. "Si je ne le faisais pas, ce serait un déchirement, une guerre entre eux, j'en suis sûr."

Anoucha et Alain Delon le 11 juillet dernier à Douchy - Anouchka Delon / Instagram

Aujourd’hui, Anthony Delon ne conteste pas cet état de fait. Mais d’après lui, Anouchka souhaite protéger sa part en rapatriant leur père en Suisse contre sa volonté. "Son angoisse, c'est que mon père soit redéfini français, citoyen français", ce qui entraînerait "une énorme taxe" post-mortem, a-t-il expliqué sur CNews.

Alain Delon, 88 ans, a obtenu la nationalité suisse en 1999, un pays où il paye ses impôts depuis 2010. Une situation qui avait été révélée par ses avocats en 2020 lorsque le tribunal d’Orléans, saisi d’une requête en reconnaissance de paternité d’Ari Boulogne, s’était déclaré incompétent. En matière de succession, les choses sont un peu différentes.

Alain Delon avec Alain-Fabien, Anthony et les filles de ce dernier à Douchy, le 25 décembre dernier - Alain-Fabien Delon / Instagram

"Dès lors qu’Alain Delon est résident fiscal en France, l’intégralité de ses biens situés en France et à l’étranger vont être taxés", explique à Capital Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris. Toutefois, "quand il y a des biens en France et à l’étranger, il y a un risque de double imposition", précise-t-elle. Un risque bien réel dans ce cas précis puisque la convention empêchant la double imposition entre la France et la Suisse a pris fin en 2015.

Quid des sommes en question ? Entre ses biens immobiliers en France et en Suisse, les droits sur ses films et autres activités, la fortune d'Alain s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros. Rappelons qu'en juin dernier, la vente de ses œuvres d'art à Paris a rapporté plus de 8 millions d'euros. Jugé trop faible pour y assister, le héros de classiques comme Le Guépard et Le Samouraï était représenté sur place par Anouchka.

Quid de sa "dernière volonté" ?

Mais qu’en pense le principal intéressé ? Difficile à savoir puisque depuis plus de trois ans, le monstre sacré ne s’exprime plus que par avocat interposé. Au cours de ses dernières sorties médiatiques, Anthony Delon assure que "la dernière volonté" de son père est de s’éteindre à Douchy, à proximité du cimetière pour chiens qu’il a fait ériger sur cette propriété dont il a fait l’acquisition en 1971 lorsqu’il était en couple avec Mireille Darc.

Or, dans l’une de ses dernières interviews, accordée en 2021 à TV5 Monde, l’acteur déclarait être favorable à une mort médicalement assistée. "L'euthanasie, je suis pour. D'abord parce que je vis en Suisse, où l'euthanasie est possible", précisait-il. Et aussi parce que je trouve que c'est la chose la plus logique et la plus naturelle qui soit. À partir d'un certain âge, d'un certain moment, on a le droit de foutre le camp tranquillement."

À terme, le choix de la dernière demeure d’Alain Delon pourrait dépendre de la justice française. Sur Instagram, Anthony Delon a révélé jeudi soir un extrait du courrier que lui a adressé le procureur de Montargis au sujet de l’affaire Rollin. Ce dernier l’informe que "compte tenu des conclusions de l’expertise médicale" de son père selon lesquelles "son discernement est totalement aboli", il envisage "l’ouverture d’une procédure judiciaire de mise sous protection judiciaire".

Si cette procédure devait aboutir, Alain Delon pourrait être placé sous la responsabilité de l’un de ses enfants, voire d’un tiers en cas de désaccord profond entre eux. Interrogé jeudi dans le 20H de TF1, son avocat Me Ayela semble écarter cette hypothèse en affirmant que son client est en pleine possession de ses moyens et qu'il dispose de tout son discernement. Il le dit ainsi "choqué que son fils le harcèle pour le placer sous tutelle." Autant dire que le feuilleton ne fait que commencer.