La nouvelle biographie d'Elon Musk : un individu complexe obsédé par l'espace

Dans son ouvrage, Walter Isaacson décrit le Sud-Africain d'origine comme "attiré par la tempête et le drame" et sujet à des "oscillations émotionnelles imprévisibles". Un caractère qui guide sa façon de diriger les entreprises dont il est le patron - Tesla et SpaceX en tête - alors que le livre cite plusieurs exemples de colères du milliardaire, furieux quand ses employés ne répondent pas à ses attentes ou prêt à les humilier s'ils lui résistent. Il raconte d'ailleurs un épisode, lorsqu'Elon Musk vient de racheter Twitter - rebaptisé X depuis - où il cherche, avec ses proches qu'il appelle "ses mousquetaires", ceux qui l'ont critiqué dans les messages interne. Une épisode duquel découleront des dizaines de licenciements.