La plainte de Spencer Elden, le bébé de l'album de Nirvana, rejetée par la justice américaine

Fin de partie pour celui qui fut l'un des bébés les plus connus au monde. Un juge californien a rejeté la plainte pour pédopornographie déposée par le bébé, devenu adulte, qui figure nu sur la pochette de l'album légendaire de Nirvana, Nevermind, en 1991, indique un document judiciaire daté de vendredi 2 septembre. Le juge de Los Angeles, Fernando Olguin, a rejeté la plainte notamment pour des motifs de prescription, selon ce document. Les avocats de Spencer Elden, celui qui figure sur la photographie, vont faire appel de la décision.

À la fin du mois d'août 2021, un mois avant le 30e anniversaire de la sortie de l'album, l'homme, désormais trentenaire, avait déposé une première plainte - suivie d'une seconde en janvier 2022 après un premier rejet pour d'autres motifs - en se disant victime d'"exploitation commerciale d'images à caractère pédopornographique".

Spencer Elden avait été photographié en 1991, à l'âge de quatre mois. Sur la pochette de l'album, il figure nu dans une piscine, le regard lorgnant un billet d'un dollar accroché à un hameçon. Avec des titres légendaires comme Smells Like Teen Spirit, l'album culte s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, devenant une référence rock. Le plaignant disait n'avoir jamais reçu de compensation financière pour la photo et assurait que ses parents n'avaient pas donné d'autorisation pour utiliser son image de cette manière.