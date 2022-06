Karine Ferri quitte la présentation de "Danse avec les stars"

Fini la rumba et le chacha pour elle. Karine Ferri a annoncé sur son compte Instagram qu'elle ne présentera plus "DALS le debrief" à la rentrée prochaine. "Coucou les amis, je voulais vous informer, avant que d’autres ne le fassent, avec des titres faux et mensongers que je ne serai plus à l'animation de 'DALS le debrief' à la rentrée prochaine, et c'est ma décision", a expliqué la compagne de Yoann Gourcuff.

"TF1 a su écouter mes envies et respecter mon choix. Je les en remercie. J’ai adoré travailler sur ce programme, riche en émotions, en rebondissements, avec une équipe formidable. J’ai vécu l’expérience d’apprentie danseuse avec bonheur, j’ai grandi au sein de ce programme. Et j’ai aimé être avec vous en direct le vendredi soir", a poursuivi Karine Ferri, qui a participé en tant que candidate à la 7e saison du programme, en 2016.