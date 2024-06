Depuis novembre 2022, la chanteuse britannique est en résidence au Caesars Palace de Las Vegas. Ce 1er juin, date du début du mois des fiertés LGBT+, la chanteuse a remis à sa place un spectateur qui a crié : "La Pride, ça craint". De quoi rendre furieuse la star, fervente défenseuse des droits des personnes LGBT+

C'est une cause qui lui tient à cœur. Fervente défenseuse des droits des personnes LGBT+, Adele n'a pas hésité à recadrer un spectateur durant un concert au Caesars Palace de Las Vegas, où elle est en résidence depuis novembre 2022. Lors de son show du 1ᵉʳ juin – date qui coïncide avec le début du "Pride month", le mois des fiertés LGBTQ+ – alors que la chanteuse discutait avec le public, un spectateur a crié : "La Pride, c’est nul !" ("Pride sucks !", en anglais).

Si tu n’as rien de gentil à dire, ferme-la, c’est clair ? Adele

De quoi rendre furieuse la star anglaise qui n'a pas hésité à le remettre sèchement à sa place. "Est-ce que t’es vraiment venu à mon putain de concert pour dire que la Pride, ça craint ?", a lancé la chanteuse comme on peut le voir sur une vidéo relayée en ligne.

"Tu es venu à mon putain de concert pour dire que la Pride, c’est nul ? Tu es complètement con ?", a balancé l'interprète de "Someone Like You". "Ne sois pas ridicule, putain ! Si tu n’as rien de gentil à dire, ferme-la, c’est clair ?", a-t-elle prévenu, sous les applaudissements de ses fans. Ce n’est pas la première fois que la star de 36 ans prend la défense de la communauté LGBTQ +.

En 2016, durant un concert à Anvers, en Belgique, elle avait rendu hommage aux 49 victimes de la fusillade survenue dans un club gay d’Orlando. "Les membres de la communauté LGBTQ, ce sont comme mes âmes sœurs depuis que je suis très jeune, donc je suis très émue", avait-elle alors déclaré.