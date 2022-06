La promotion Miss France 2023 a élu sa première candidate à Tahiti

Diplômée de l’École de commerce de Tahiti, Herenui Tuheiava est chargée de communication dans le secteur du tourisme. Si elle martèle vouloir renouer avec sa culture polynésienne grâce à son nouveau titre de reine de beauté, la jeune femme a surtout pu renforcer ses liens avec son père lors de sa préparation au concours. "Mes parents sont séparés, j’ai plus vécu avec ma mère. Le fait que mon père soit impliqué, à fond, qu’il m’ait soutenue dans cette belle aventure tout au long, ça m’a énormément touchée et ça m’a permis d’être beaucoup plus proche que lui", a-t-elle expliqué dans une interview à Polynésie La 1ere.