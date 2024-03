"Vous m'avez enlevé 50 ans !" : la reine Camilla a reçu une Barbie à son effigie

À l’occasion d’une réception au palais de Buckingham, la souveraine britannique a reçu une poupée à son image. Une Barbie quelque peu rajeunie, mais vêtue de façon identique à l'épouse du prince Charles III.

Elle a juste quelques rides en moins, mais la ressemblance est là. La reine Camilla a reçu ce mardi à Londres une Barbie à son effigie. "Vous m'avez enlevé 50 ans ! Nous devrions toutes avoir une Barbie", a plaisanté la souveraine de 75 ans en recevant la poupée aux cheveux blonds, coiffés comme les siens, et habillée exactement comme elle, avec une robe bleue, une cape et des bottes noires. La reine Camilla n’est pas la première personnalité de la famille royale à recevoir une Barbie à son effigie. En avril 2022, à l'occasion du jubilé de la reine, la société Mattel avait lancé une Barbie à l’effigie d’Elizabeth II.

Ce cadeau a été remis à Camilla à l'issue d'une réception organisée à Buckingham palace, célébrant la Fondation WOW (Women of the World) dont elle est la présidente et qui œuvre à l'égalité des genres. Parmi les invitées à cette réception donnée dans le cadre des célébrations de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars figuraient la reine des Belges, Mathilde, et l'actrice Helen Mirren, qui est la narratrice du film Barbie sorti l'été dernier.

La comédienne de 78 ans avait par ailleurs aussi obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 2007 pour son incarnation de la reine Elizabeth II dans le film The Queen. En recevant sa propre Barbie Mattel à son image, elle s'était dite "complètement époustouflée".