"La reine Charlotte" : Netflix décline son phénomène "Bridgerton" avec une touchante série

"Si vous n’étiez pas reine, votre vie serait différente (…). Vous êtes la première d’entre nous, qui nous ouvre des portes", insiste auprès de Charlotte la jeune Agatha Danbury, l’une des fortes têtes de Bridgerton. Toutes deux s’allient en faveur de l’émancipation des femmes et de la communauté noire de Londres dans une série qui ne manque pas de donner la parole à ceux "dont on ne raconte pas les histoires". Dont les femmes de plus de 50 ans, mises en lumière comme rarement dans La reine Charlotte.

"Parce qu’elle sait qui elle est, qu’elle ne s’excuse pas et qu'elle n’aime les imbéciles, Charlotte change la donne. Cela va de pair avec le fait d’avoir confiance en soi, de défendre qui on est et d’être guidé par ses idées et ses passions dans la vie", insiste Golda Rosheuvel. Un girl power assumé qui a même inspiré un nouveau roman de la saga Bridgerton, co-écrit par Shonda Rhimes et Julia Quinn et en vente le 9 mai. De quoi faire patienter avant l'arrivée de la saison 3 de la série dans les prochains mois.