La reine du Danemark prive quatre de ses petits-enfants de leurs titres de prince et princesse

Ils gardent leur place dans l’ordre de succession. Mais pas leurs titres. La reine Margrethe II du Danemark a annoncé que les quatre enfants de son fils cadet seraient prochainement privés de leurs titres princiers. "Sa Majesté a décidé qu’à partir du 1er janvier 2023, les descendants de son Altesse royale le prince Joachim ne pourraient plus utiliser que leurs titres de comtes et comtesses de Monpezat", indique un communiqué du palais, précisant qu’ils seraient désormais appelés "excellences" et non plus "Altesses royales".