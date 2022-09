La reine Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans

Le Royaume-Uni et ses sujets sont en deuil. Alors que son état de santé s'était dégradé ces derniers jours, les nouvelles concernant la reine Elizabeth II avaient été particulièrement alarmistes ce jeudi 8 septembre. Quelques heures après, le monde entier a appris le décès de la monarque ans un communiqué publié en fin de journée par le palais de Buckingham. "La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", peut-on lire sur ce message accroché aux grilles de Buckingham, visible sur la vidéo ci-dessus.