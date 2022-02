La saga "Scream" reviendra pour un sixième volet

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett seront à nouveau derrière la caméra, James Vanderbilt et Guy Busick au scénario. "C’est la vraie vie là ? Pouvoir collaborer à nouveau avec nos amis au prochain épisode de l’histoire de Scream, c’est bien plus que tout ce qu’on aurait pu espérer. Nous sommes bouleversés de pouvoir continuer à jouer dans le bac à sable que Kevin (Williamson) et Wes (Craven) ont créé. C’est, comme le dirait Ghostface, un honneur", ont écrit dans un communiqué les auteurs qui ont donné vie au premier Scream depuis la mort de son réalisateur culte, Wes Craven, en 2015.