La saga "Harry Potter" se réinvente en série, produite par J.K. Rowling

Ses sept romans ont déjà été déclinés en huit films au cinéma. Les longs-métrages ont rapporté près de 8 milliards de dollars au box-office mondial, et la trilogie dérivée Les Animaux Fantastiques près de 2 milliards. Une suite sous forme de pièce de théâtre, Harry Potter et l’enfant maudit, a aussi fait la joie des libraires avant de remplir les théâtres à Broadway et à Londres.

Prochaine étape pour la production de la série Harry Potter ? Trouver les successeurs de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. La vie des trois acteurs, âgés d’une dizaine d’années lors du tournage des premiers films, a été totalement bouleversée par leurs rôles respectifs dans la saga cinématographique. Il en sera sans doute de même pour les futurs Harry, Hermione et Ron. Les studios Warner Bros - qui détiennent les droits - et la plateforme de diffusion parlent déjà d’une série qui s’étendra sur dix ans.