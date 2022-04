La saga "Hunger Games" fera son retour au cinéma en 2023

Le geai moqueur n’a pas fini de siffler. Hunger Games, la franchise de quatre films ayant rapporté près de 3 milliards de dollars au box-office mondial, ressort des placards de Hollywood. Sept ans après avoir dit adieu à Panem, les studios Lionsgate ont annoncé qu’ils y retourneraient pour un cinquième volet. Son titre ? Ballad of Songbirds and Snakes, La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, soit le même qu’un livre dérivé publié en 2020 par Suzanne Collins, l’autrice de la saga littéraire à succès.