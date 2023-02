La saga "Le Seigneur des Anneaux" bientôt de retour au cinéma avec plusieurs films

New Line, branche de la Warner Bros., "a fait un saut dans l’inconnu sans précédent pour amener ces histoires, ces personnages incroyables et le monde du Seigneur des Anneaux sur grand écran (…). Mais l’univers vaste, complexe et éblouissant rêvé par J.R.R. Tolkien reste largement inexploré", préviennent les nouveaux patrons du studio Mike De Luca et Pam Abdy dans un communiqué relayé par Variety. Sans rien dire de plus sur les futures intrigues ni sur d’éventuelles dates de sortie.