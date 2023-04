La saison 6 de "The Crown" dévoile les premières photos officielles de ses Kate et William

Ils sont allés tourner sur les lieux du crime. Le café précis où "Kate a rencontré Wills… pour un café" à Saint Andrews, au Nord de l’Écosse. L’établissement en est si fier qu’il l’affiche désormais sur sa devanture. Entre deux prises, Meg Bellamy et Ed McVey ont pris la pose pour immortaliser les rôles qui pourraient changer leur vie. Les deux acteurs ont été choisis par Netflix pour incarner Kate Middleton et le prince William dans la sixième saison de The Crown. Sur la photo partagée par la plateforme, le duo ne semble pas vraiment attirer l’attention des badauds à côté d’eux.