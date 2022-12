La santé de Bruce Willis inquiète ses proches : "Il ne peut plus dire grand-chose"

Ancien mannequin, Emma Heming, 44 ans, a épousé Bruce Willis en 2008. Ensemble, ils ont eu deux filles, Mabel et Evelyn. L’acteur était déjà père de trois filles, fruits de son précédent mariage avec Demi Moore. Très proches, c’est dans un communiqué commun qu'elles ont annoncé sa retraite. "Demi est en relation constante avec eux", affirme ce proche. "Lorsqu'elle ne peut pas être là, elle appelle Bruce au téléphone pour qu'il entende sa voix".

Pour la famille de l’acteur, la situation serait particulièrement douloureuse. "Il y a des jours où ils voient des lueurs de l’ancien Bruce, mais celles-ci sont brèves et de plus en plus espacées. C’est comme s’il s’éloignait d’eux chaque jour davantage et ça leur brise le cœur", ajoute cette même source. "Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est lui dire qu’ils l’aiment et prier pour un miracle de Noël."