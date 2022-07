La série de TF1 "Je te promets" lance le tournage de sa saison 3

Quant à Michaël, "il se rapproche d’Estelle, la cousine d’Agnès qu’il a rencontrée au mariage de Maud, mais il ne parvient pas à percer son mystère et se laisse vite emporter par ses sentiments naissants". Son interprète Guillaume Labbé nous disait avoir "pris plus de plaisir encore à tourner" une saison 2 qui a été particulièrement compliquée pour l’ancien joueur de football. "Ce qui est cool, c’est que je n’ai pas vu This is us. La route de Michaël est déjà écrite mais je ne la connais. Je ne sais pas ce qui se passe dans la version américaine mais j’espère qu’il va continuer de chercher et qu’il va continuer d’essayer de tuer le père. Mais est-ce qu’il va y arriver ? Est-ce qu’il va devenir un homme ? J’ai l’impression qu’il commence. J’espère qu’il va réussir", nous glissait-il à propos des épisodes à venir.