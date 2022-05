La série phare de France 3 "Plus belle la vie" va tirer sa révérence

Un coup dur pour les fans - ils étaient encore 2,5 millions lors du dernier épisode ce mercredi - mais surtout pour la ville de Marseille où se tourne la série. "Plus belle la vie fait travailler 40 % du secteur audiovisuel à Marseille. Ce sont 600 emplois directs à l’année, 1200 en incluant la cantine, les hébergements, les déplacements… On ne peut pas simplement dire 'C’est fini, on arrête tout'", a confié Thierry Lavaille, délégué syndical Force Ouvrière et présent sur le tournage depuis ses débuts, au Parisien.

Afin de faire les choses en douceur, France Télévision a assuré qu'elle continuerait à produire des fictions dans les studios marseillais. "L’arrêt de Plus belle la vie n’est pas seulement une fin et doit marquer le début d’une nouvelle histoire avec Marseille et sa Région", précise le groupe qui va s'engager "dans un nouveau pacte créatif à Marseille". "Ce pacte doit se traduire par le tournage de nouvelles séries originales, qui permettront d’irriguer la fiction de France Télévisions de nouveaux contenus à destination de toutes les générations. Cette dynamique de renouveau créatif permettra à Marseille de rayonner et aux professionnels du secteur local de la culture de continuer à exercer leurs talents et leur métier".