La série "Suits" redevient un phénomène grâce à Netflix : la revanche de Meghan Markle

Mais si les raisons de cette nouvelle jeunesse de Suits étaient ailleurs ? Scott Bryan, critique télé pour la BBC, évoque le pouvoir des anciennes séries lors de leur première diffusion sur les plateformes qui alimentent d’un côté un regain de nostalgie chez les fans qui "revoient une série qu’ils ont déjà vue" et offrent, de l'autre, la possibilité à une partie du public de découvrir une série "qu’ils ont peut-être raté la première fois". Auprès du Hollywood Reporter, Aaron Korsh préfère mettre en avant sa galerie de personnages hauts en couleur et "l’optimisme sous-jacent" de la fiction. Car Suits est avant tout une œuvre de qualité qui brille par son écriture aiguisée et son casting impeccable.