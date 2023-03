La "Star Academy" revient pour une nouvelle saison : les castings sont ouverts

Bonne nouvelle pour les fans de la "Star Academy". L'émission musicale fera bel et bien son grand retour sur TF1. Après une saison couronnée de succès à l'automne dernier, le Château de Dammarie-les-Lys accueillera une nouvelle promotion. Les castings sont d'ailleurs déjà ouverts.

Pour tous ceux qui rêvent de marcher sur les traces d'Anisha, Enola, Léa ou Louis, et de partager la scène avec les plus grands artistes, c'est simple : il suffit de s'inscrire en ligne. En 2022, plus de 25.000 personnes avaient tenté leur chance pour le grand retour du télécrochet, 20 ans après sa première saison.