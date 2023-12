La "Star Academy" change les règles du jeu pour les nominations : "Ça, je ne l’avais pas prévu !"

À quelques heures du réveillon de Noël dimanche 24 décembre, Michael Goldman est venu au Château avec un cadeau empoisonné. Le directeur de la Star Academy a annoncé aux sept élèves encore en lice un bouleversement inédit pour les prochaines évaluations. "Ça, je ne m'y attendais pas !", a réagi Axel face à ses camarades.

Après un prime spécial Noël sans élimination qui a fait revivre les plus belles heures du programme en présence de certains candidats emblématiques, "la compétition reprend ses droits" à la "Star Academy". C’est ce qu’est venu rappeler Michael Goldman aux sept élèves encore présents au Château à quelques heures du réveillon ce dimanche 24 décembre. Le directeur avait déjà annoncé que leurs prestations livrées lors de l'émission en direct la veille compteraient pour la moitié de la note finale à l’issue des évaluations de mardi. Mais ce n’est pas la seule nouveauté de la semaine, qui verra partir un candidat.

Le public seul décisionnaire

"La grosse différence de mécanique générale, c’est que maintenant il n’y aura pas trois nommés mais deux nommés", a précisé Michael Goldman. De quoi surprendre les Académiciens, qui ne pourront pas repêcher un de leurs camarades. Seuls les téléspectateurs, qui ont déjà choisi les chanteurs qui participeront à la tournée, auront désormais la main sur l’avenir de la promotion. "Ça, je ne m’y attendais pas ! Ça, je ne l’avais pas prévu !", a réagi Axel qui a échappé de peu à la nomination la semaine précédente.

Pierre estime que lui que "c’est une bonne chose". "En vrai, c’est le public qui regarde donc s’il a envie de voir quelqu’un plus qu’un autre, c’est à lui de décider et pas à nous. Cette nouvelle ne me déplaît pas, c’est plutôt cool", assure-t-il. Lors des évaluations, chaque candidat interprètera une chanson choisie par leurs proches, venus passer la journée du 25 décembre avec eux au Château. Ils devront aussi se soumettre à une improvisation de théâtre qu’ils "tireront au sort".

Un drame pour Lénie, la benjamine en tête du classement, qui a "envie de chialer" car "le théâtre, c’est pas son truc". Candice, qui a partagé ses doutes avec ses amis, compte elle bien "gratter quelques points" pour "espérer échapper à ces nominations qui hantent ses nuits". Déjà plébiscitée trois fois par les téléspectateurs, la chanteuse de 20 ans pourrait de nouveau se retrouver soumise à leurs votes face à Djebril, les deux candidats ayant reçu les deux notes les moins bonnes lors du précédent prime.