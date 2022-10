Emma Caulfield, la star de "Buffy", médiatise son combat contre la sclérose en plaques

"Ma fille a changé ma perspective, tous les parents peuvent en attester (…). Je ne fais en fait pas tout pour elle parce que je me tais. Si j’ai une plateforme, je dois l’utiliser. Même si ça a un effet sur ma capacité à travailler. C’est mieux pour moi d’au moins en parler et d’aider les groupes de recherche", insiste Emma Caulfield, évoquant le fait que sa fille a 30% de chances en plus de développer la même maladie plus tard. Sa prise de parole et ses efforts au quotidien, c’est aussi et surtout pour elle. "J’espère qu’elle voit que j’ai fait de mon mieux (…), qu’elle est fière de moi", conclut-elle.