La star de "Friends" Matthew Perry a dépensé plus de 9 millions de dollars pour rester sobre

"Je feignais des blessures au dos, des maux de tête. Je voyais huit docteurs en même temps", explique Matthew Perry au New York Times. "Quand vous êtes accro à la drogue, tout est une question de mathématiques. Je vais à cet endroit et je dois prendre trois cachets. Puis je vais dans cet autre endroit et je vais devoir en prendre cinq parce que je serai là-bas plus longtemps. C’est épuisant, mais vous devez faire ça sinon vous êtes très, très malade", poursuit-il. Le comédien assure qu’il ne faisait pas ça "pour être défoncé ou se sentir bien". "Je n’étais pas quelqu’un qui faisait la fête. Je voulais juste m’asseoir dans mon canapé, prendre cinq Vicodine et regarder un film. C’était le paradis pour moi. Ça ne l’est plus", affirme-t-il.