Nabilla annonce être enceinte de son deuxième enfant

Enceinte de son deuxième enfant, elle prend la pose avec son mari, Thomas Vergara, et leurs fils Milann qui porte fièrement une échographie en 3D déjà très détaillée du bébé à naître. Né en octobre 2019, le petit Milann a déjà une garde-robe adaptée à son futur statut de grand frère et arbore un t-shirt siglé "big bro". Idem pour son père qui, lui, s'affiche avec le même t-shirt blanc le qualifiant de "dad of two" - "père de deux enfants".