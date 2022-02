La starlette Julia Fox n’est déjà plus en couple avec Kanye West

Dans People, un proche du rappeur avance une explication toute simple. "Ils ont des vies séparées. Julia réside à New York et Kanye passe le plus clair de son temps à Los Angeles. La distance rend les choses difficiles", souligne cette source. "Ils sont toujours en contact et ils se reverront quand ils le peuvent. Kanye l'aime beaucoup. Mais on ne peut pas nier que ça s'est refroidi entre eux."

Fallait-il croire à cette romance si vite médiatisée ? Le 6 janvier, le magazine Interview avait publié une tribune dans laquelle Julia Fox racontait sa folle nuit à New York avec Kanye West quelques jours plus tôt, un reportage photo torride à l’appui. Puis fin janvier, ils débarquaient ensemble à Paris pour assister à plusieurs défilés de la Fashion Week.

Pas besoin d’être un expert de la mode pour remarquer la façon dont Kanye West et Julia Fox avaient pris soin d’assortir leurs tenues, rappelant les sorties publiques du rappeur à la grande époque de son mariage avec Kim Kardashian. Certains y voyaient une manière de se venger de l'histoire d'amour, bien réelle celle-là, entre la star de téléréalité et le jeune acteur Pete Davidson.