La suite de "Black Panther" sortira bien au cinéma et non sur Disney+

Le public français a bien failli en être privé sur grand écran. À trois semaines de son arrivée en salles, le groupe Disney a confirmé que la suite de Black Panther serait bien à découvrir au cinéma dès le 9 novembre et non pas sur sa plateforme Disney+. Le géant du divertissement américain avait menacé de réserver la production Marvel à ses abonnés en ligne pour faire pression sur une réforme de la chronologie des médias, qui régie l'ordre et les délais dans lesquels les films peuvent être diffusés à la télévision et sur Internet.