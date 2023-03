Qui est Maureen Kearney, la lanceuse d'alerte qui a inspiré le film "La Syndicaliste" ?

C'est une affaire qui avait éclaboussé le nucléaire français. Thriller haletant sur fonds de scandale d’état, La Syndicaliste, revient sur l'histoire de Maureen Kearney, cette ex-salariée d’Areva et lanceuse d'alerte condamnée pour avoir mis en scène son viol en 2012, puis relaxée. "Je me suis dit tout de suite qu'il fallait faire connaître cette histoire davantage", a expliqué à l'AFP le réalisateur Jean-Paul Salomé. "Il y avait les germes d'un thriller, malheureusement extrêmement prenant et d'une force incroyable".

Derrière le personnage incarné à l'écran par Isabelle Huppert se trouve en réalité une responsable syndicale de nationalité irlandaise qui a vécu un véritable calvaire il y a 10 ans. Professeur d'anglais dans la société Saint-Gobain Nucléaire, filiale d'Areva (devenu Orano), Maureen Kearney était à l'époque secrétaire CFDT du comité de groupe européen du géant du nucléaire.