"La Tête dans les étoiles" sur Prime Vidéo : l'humoriste Hakim Jemili "vit un truc dont il a toujours rêvé"

"Si on me propose encore un rôle de livreur, je le ferai", affirme-t-il, regrettant qu’"aujourd’hui, on ait très peu de respect pour eux". "On devrait arrêter de juger les gens pour ce qu’ils font. Parce que ça ne veut absolument rien dire dans la vie. La plupart des comédiens qu’on voit réussir aujourd’hui, ils avaient une vie avant. On a tous fait des taffs un peu éclatés", pointe Hakim Jemili qui a lui-même "bataillé de longues années pour essayer de survivre", évoquant son passé d'employé d'un célèbre fast food. "Merci au public de m’avoir donné autant de force parce que ce n’était pas gagné", glisse-t-il.

Sa route débute en Alsace, où il naît en 1989. Le petit Hakim n’a qu’un objectif, être footballeur professionnel. "J’aurais kiffé vivre de ça, c’était ma grande passion. J’aimais tellement être sur le terrain que j’arrivais à m’adapter à différents postes. J’avais fait tellement de sacrifices pour ce sport que je m’étais dit que ça ne pouvait pas s’arrêter comme ça", raconte-t-il. Le rêve se brise à 17 ans, après une blessure. "Une grande tarte" dont il a "mis pas mal de temps à se relever". Ne lui demandez pas quel a été son déclic pour se lancer dans l’humour, il "ne croit pas à la sérendipité".