"La transphobie tue" : Redcar (ex-Christine and the Queens) pousse un coup de gueule

En aout dernier, Redcar avait pris le temps de s'adresser à son public sur TikTok concernant son cheminement aussi bien artistique qu'identitaire. "J’en ai assez de ce malentendu entretenu aussi par mon silence, silence qui était censé protéger mon art. (...) Je me genre au masculin, depuis un an maintenant. Un peu plus officiellement dans ma famille et dans mon intimité ces derniers mois. C’est un processus assez long", confiait-il.