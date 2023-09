La vente de la collection d'art de Gérard Depardieu a rapporté 4 millions d'euros

La vente aux enchères de la collection d'art de l'acteur Gérard Depardieu, qui s'est tenue les mardi 26 et mercredi 27 septembre à l'hôtel Drouot, à Paris, a rapporté 4 millions d'euros, a annoncé la maison de ventes Ader. "Devant une salle comble", ce sont "plus de 95% des lots qui ont été vendus", précise la maison de ventes dans un communiqué. L'acteur, qui n'était pas présent, "a préféré ne pas se séparer du magistral bronze de Germaine Richier", L'homme qui marche, une des pièces les plus imposantes de la collection, détaille la maison Ader.

"Pour s'alléger un peu", selon le commissaire-priseur, l'acteur de 74 ans avait décidé de disperser plus de 250 œuvres de grands maîtres du XXe siècle, comme Calder ou Rodin, artiste qu'il a incarné au cinéma aux côtés d'Isabelle Adjani à la fin des années 80. L'ensemble avait été estimé à plus de 3 millions d'euros.