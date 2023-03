EN DIRECT - Charles III et Camilla se réjouissent d'aller en France "dès que des dates pourront être trouvées"

CONTEXTE





La visite du roi suscitait les plus grandes inquiétudes depuis l'annonce d'une journée de grève mardi prochain. Son programme précis n'avait pas été publié alors que Charles III devait atterrir à Paris dimanche soir. Il devait notamment s'exprimer lundi devant les sénateurs et députés et participer à un dîner d'Etat au château de Versailles, en compagnie de la reine consort Camilla.