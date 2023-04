La Zarra à l’Eurovision : annulations, problèmes personnels... La candidate de la France inquiète

Interrogée en début de journée par Le Parisien, La Zarra, de son vrai nom Fatima Zahra Hafdi, confiait avoir perdu sa voix "pendant six mois" et ne se sentir en pleine possession de ses moyens que depuis trois semaines. "Je ne vais pas mentir, j’ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois je me dis que je vais gagner et d’autre fois que c’est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible", expliquait-elle.

Dans un communiqué publié dimanche soir, la chanteuse remercie ses fans pour le soutien… tout en restant floue sur les causes de sa décision. "J’aurais tellement aimé être avec vous tous, mais parfois la vie en décide autrement. Je vais donc avoir besoin de quelques jours pour gérer ces moments difficiles. Ces moments d’intimité vont être importants pour moi", écrit-elle avant de donner rendez-vous à ses fans à Liverpool.