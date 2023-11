Lady Di : le chemisier de son portrait de fiançailles avec Charles bientôt vendu aux enchères

Dessiné par les mêmes stylistes que ceux qui s'occuperont de sa robe de mariée, le chemisier avait fait le tour du monde. Il pourrait atteindre les 100.000 dollars lors des enchères prévues mi-décembre. Une robe de soirée va aussi être vendue, estimé entre 100.000 et 200.000 dollars.

Un royal vêtement bientôt mis aux enchères. En décembre prochain, une maison de vente aux enchères américaine va proposer un chemisier porté par Diana, alors princesse de Galles, lors de son portrait de fiançailles avec Charles en 1981. Sa mise en vente pourrait affoler les enchères, le vêtement est estimé entre 80.000 et 100.000 dollars.

Le chemisier, en crêpe rose avec un col à volants et doté de plis amples sur le devant, avait été photographié pour le magazine américain spécialisé Vogue. En février 1981, alors que le couple royal annonçait ses fiançailles, la photo avait été largement réutilisée par les magazines et journaux du monde entier. Inscrivant ainsi le chemisier dans l'histoire de la famille royale. En 2019, il avait été montré au public dans le cadre d'une exposition organisée au palais de Kensington, à Londres, "Diana : Her Fashion Story".

Le chemisier avait été dessiné par les stylistes David et Elizabeth Emanuel. Les mêmes stylistes qui auront la lourde tâche de s'occuper de la robe de mariée et son iconique traîne.

Le chemisier de Lady Di, porté en 1981, lors d'un portrait en marge de l'annonce de ses fiançailles avec Charles. - Daniel LEAL / AFP

Une robe de soirée estimée entre 100.000 et 200.000 dollars

Pendant quatre jours, entre le 14 et le 17 décembre prochain, d'autres vêtements de la princesse Diana seront mis en vente. Ce sera le cas, notamment, d'une robe de soirée portée par la princesse de Galles en avril 1985 lors d'un voyage en Italie. Estimée entre 100.000 et 200.000 dollars, elle avait été conçue par Jacques Azagury pour la reine elle-même.

Ce n'est pas la première fois que des objets ayant appartenu à Lady Di sont mis aux enchères. En septembre dernier, le célèbre pull-over de laine rouge décoré de moutons avait atteint plus d'1,1 million de dollars, au terme d'une intense bataille d'enchères sur Internet... soit 14 fois l'estimation la plus haute réalisée avant la vente. À l'origine de cette vente, la maison Sotheby's avait revendiqué un montant record pour un vêtement de la princesse décédée en 1997.

En janvier dernier, la star américaine Kim Kardashian avait acheté un célèbre pendentif porté par la princesse, le crucifix d'Attalah, lors d'enchères à Londres pour 197.453 dollars.