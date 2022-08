L'ancienne voiture personnelle de Lady Diana vendue près de 900.000 euros aux enchères

La vente a eu lieu quatre jours avant le 25e anniversaire de sa mort à l'âge de 36 ans, sous le pont de l'Alma, à Paris. Un acheteur a déboursé 737.000 livres (soit 869.000 euros) pour une ancienne voiture personnelle de Lady Diana, ce samedi, au Royaume-Uni.

Au terme d'une bataille acharnée d'enchères en provenance de Dubaï et des États-Unis, cette Ford Escort RS Turbo de 1985 devrait rester dans son pays d'origine puisque c'est un habitant - pour l'heure anonyme - de la région de Manchester qui l'a remportée. La voiture avait été mise à prix 100.000 livres et l'enchère finale a atteint 650.000 livres - somme à laquelle il faut ajouter des frais et la TVA.