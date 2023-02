Lady Gaga face à Joaquin Phoenix dans "Joker 2" : découvrez la toute première image de leur rencontre explosive

Lion d’Or à la Mostra de Venise en septembre 2019, Joker a généré plus d’1 milliard de dollars au box-office mondial, alors que son budget se situait entre 55 et 70 millions. Une belle affaire pour la Warner qui avait accepté du bout des lèvres ce projet conçu en parallèle des films de la Justice League où Harley Quinn a été interprétée ces dernières années par Margot Robbie, notamment dans Birds of Prey en 2020.

Avant Joaquin Phoenix, le Joker a lui été incarné avec brio par Jack Nicholson dans le Batman de Tim Burton puis surtout Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan, avec à la clé un Oscar posthume pour le comédien australien. Le méchant emblématique de DC Comics a également été joué par Jared Leto dans Justice League et plus brièvement par le jeune Barry Keoghan dans The Batman avec Robert Pattinson.