Lady Gaga sur le nouvel album des Rolling Stones : "Tout mon corps en tremblait !"

Lady Gaga est née le 28 mars 1986, quatre jours seulement après la sortie de Dirty Work, le dix-huitième album des Rolling Stones. 37 ans plus tard, la voilà au générique de Hackney Diamonds, le 24ᵉ opus de la bande à Mick Jagger, disponible le 20 octobre prochain. La chanteuse américaine donne de la voix sur "Sweet Sounds of Heaven", le deuxième single qui vient tout juste d’être mis en ligne. Une ballade rock à l’ancienne sur laquelle figure également Stevie Wonder au clavier...