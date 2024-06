La veuve du rockeur révèle à "Paris Match" avoir donné son feu vert à biopic signé Cédric Jimenez, le réalisateur de "Bac Nord". C'est Raphaël Quenard, César 2023 de la révélation pour "Yannick", qui interprètera le rockeur décédé en 2017. L'annonce de ce projet intervient quelques semaines après celle d'un film de Jalil Lespert sur l'histoire d'amour entre Laeticia et Johnny.

Deux Johnny sur grand écran à quelques mois d’intervalles ? C’est parti ! Après l’annonce en mai dernier au Festival de Cannes de Que je t’aime, un film de Jalil Lespert qui sera interprété par l’acteur belge Mathieu Schoenaerts et qui sortira en 2026, voilà que Laeticia Hallyday en personne annonce un "biopic officiel" qu’elle supervisera de la première à la dernière note et qui sera sur les écrans en 2027.

Dans Paris Match, la veuve du Taulier révèle avoir confié les clés du projet à Cédric Jimenez, le réalisateur de Bac Nord. Le rôle principal sera tenu par Raphaël Quenard, dont elle a découvert la performance césarisée dans Yannick de Quentin Dupieux à bord de l’avion qui la ramenait de Paris vers Los Angeles, en décembre dernier, après l'inauguration de l'expo consacrée à son mari à la Porte de Versailles.

J'avais l’impression de le connaître depuis toujours Laeticia Hallyday à propos de Raphaël Quenard

"J'ai été scotchée par son jeu, ses regards, sa façon d'occuper l’espace, de parler, sa spontanéité, son charisme presque animal. Je me suis dit que si un acteur pouvait incarner Johnny au cinéma, c'était lui", explique Laetitia Hallyday à l’hebdomadaire. Un sentiment confirmé lors de leur première rencontre. "J'avais l’impression de le connaître depuis toujours", assure-t-elle. "C'est vrai, entre nous, ça a tout de suite été simple", confirme l’acteur qui va se préparer "à fond" pour entrer dans la peau du chanteur.

"Raphaël va commencer par s’immerger de son côté, semaine après semaine, mois après mois, manger, boire et penser Johnny pour s’en approcher", explique de son côté Cédric Jimenez. "Il ne faut pas qu'il joue, il faut qu'il soit Johnny à l’arrivée. C'est un grand voyage. Il va s'acquitter seul de 85 % du chemin. Je l'aiderai pour les 15 % restants. La magie du cinéma, les décors, les costumes ajouteront encore à ce travail."

Laeticia Hallyday ne dit pas un mot sur le film concurrent qui sera centré sur sa rencontre avec Johnny à Miami au printemps 1995, alors qu'il était au creux de la vague. Produit par Universal France, Que je t’aime sera réalisé par… Jalil Lespert, qui fut le compagnon de la mère de Jade et Joy de 2020 à 2023. Le film de Cédric Jimenez sera lui produit par Hugo Sélignac, le producteur de Yannick et Bac Nord.

Le lancement de ces deux projets concurrents rappelle la rivalité entre les deux biopics consacrés à Yves Saint Laurent, il y a quelques années. Et dans laquelle Jalil Lespert était déjà impliqué puisqu’il avait réalisé la version "autorisée" par Pierre Bergé, l’ex-compagnon du couturier, interprété par Pierre Niney à l'écran, un César à la clé. Un second film, plus sulfureux, avait été réalisé en parallèle par Bertrand Bonello avec Gaspard Ulliel dans le rôle principal.