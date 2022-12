Laeticia Hallyday révèle l'addiction que Johnny lui a transmise

Elle a toujours donné l'image d'une femme forte et saine. À l'occasion des cinq ans de la mort de Johnny Hallyday, Laeticia, sa veuve, a donné une longue interview à Paris Match. La maman de Jade et Joy est revenue sur sa vie auprès du Taulier, marqué par beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de souffrances.

Si Johnny a été – et reste – l'homme le plus important de sa vie, Laeticia s'est confiée sur les moments plus compliqués qu'a traversé le couple en raison des nombreuses addictions de l'artiste. Elle se souvient encore du jour où ce grand consommateur de drogues et d'alcool lui a proposé de la cocaïne. À l'époque, Laeticia qui se battait contre l'anorexie, refuse.