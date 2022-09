Lannick Gautry dans "Vise le cœur" : "Novak est un personnage qu'on adore détester"

Quand on vous a proposé la fiction, vous ne vous êtes pas dit : "Encore une histoire de flic ?"

Au départ oui ! C'est vrai que j'ai joué pas mal de flics ces dernières années. J'adore ça, mais quand on est comédien, on a envie de varier un petit peu. Quand j'ai lu le scénario, j'ai été tout de suite séduit par le fait que ce personnage a été avocat pénaliste avant d'être commissaire. Du coup, il n'a pas le même point de vue, ni les mêmes questions qu'un flic. Il a aussi un côté prétentieux et cabot, c'est quelqu'un qu'on adore détester. Et pour le coup, c'est un vrai rôle de composition parce que dans la vie, je suis quelqu'un de très réservé.

Être flic, ça vous fait rêver ?

Il y a une vingtaine d'année, c'est un métier qui aurait pu me faire fantasmer. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de policiers, d'être même ami avec certains, notamment les gars de la BRI qui sont entrés au Bataclan ou à l'Hyper Cacher. Et même si l'idée d'aller trouver un coupable et de le faire payer est belle, la vie de flic est difficile. Ils sont sous-payés et on les oublie souvent alors qu'ils côtoient la lie de la société. La plupart sont divorcés aussi, c'est compliqué pour la vie de famille. Il n'y a qu'à regarder le nombre de suicides chez les flics, c'est terrible. En plus de ça, il y a aussi certains flics qui polluent ce métier et qui lui donnent une sale réputation. Ça engendre de la haine et de la violence. C'est ce qu'on voit aujourd'hui.