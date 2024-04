Larousse 2025 : Omar Sy fait son entrée dans le célèbre dictionnaire avec Mylène Farmer et Beyoncé

La star de la série "Lupin" fait partie de la quarantaine de personnalités appelées à rejoindre l’édition 2025 du Larousse. L'acteur va côtoyer les chanteuses Mylène Farmer et Beyoncé ou encore le footballeur Antoine Griezmann.

Sacrée semaine pour Omar Sy ! Alors qu’il vient d’inaugurer un cinéma à son nom à Trappes, sa ville de naissance, l’acteur qui fera partie du jury du 77ème Festival de Cannes va faire son entrée dans l’édition 2025 du Larousse. La star du film Intouchables et de la série Lupin est l’une des quarante nouvelles personnalités qui vont intégrer le célèbre dictionnaire, vient d'annoncer ce dernier.

"D’abord auteur et interprète de sketchs comiques à la télévision, il s’affirme ensuite comme un acteur au jeu puissant et mène une double carrière française et américaine", pourra-t-on lire dans la définition associée à son nom. Omar Sy, 46 ans, n’est pas la seule star de cinéma distinguée par le Larousse. Comme lui, la comédienne belge Virginie Efira, l’actrice australienne Cate Blanchett et le réalisateur britannique Christopher Nolan vont rejoindre l’édition 2025.

Pop stars, sportifs et Nobel de la Paix

Côté musique, on retrouvera Mylène Farmer, enfin intégrée alors qu’elle règne sur les ventes de disques en France depuis les années 1980, l’Américaine Beyoncé ou encore la Franco-béninoise Angélique Kidjo. Le Larousse 2025 fera également la part belle aux sportifs avec le footballeur français Antoine Griezmann, le rugbyman tricolore Antoine Dupont et le basketteur américain Lebron James qui évolue actuellement au sein des Lakers de Los Angeles.

Le Larousse 2025 intégrera également la Prix Nobel 2024, l’Iranienne Narges Mohammadi, toujours emprisonnée et distinguée pour "son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous". L'auteur américain George R.R. Martin, créateur de la saga Game of Thrones, mais aussi Riad Sattouf, l'auteur de la série de BD à succès L'Arabe du Futur, seront, eux aussi, mis à l'honneur.