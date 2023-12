Près de 40 ans après sa sortie, "Last Christmas" de Wham! devient (enfin) première chanson de Noël au Royaume-Uni

"Last Christmas" du groupe britannique Wham! est devenue la chanson de Noël la plus écoutée en 2023, au Royaume-Uni. La chanson n'avait jamais atteint la première place de ce classement, depuis sa sortie, en 1984. Elle s'était alors vu ravir la place par "Do they know it's christmas", de Band Aid.

Une belle histoire de Noël pour une chanson mythique. Pour la première fois depuis sa sortie en 1984, "Last Christmas", du groupe britannique Wham! formé par George Michael et Andrew Ridgeley est devenu la chanson de Noël la plus écoutée de l'année au Royaume-Uni, a confirmé l'Official Charts company.

Il aura fallu 39 ans à ce tube pour parvenir en haut de ce classement. Il devance cette année la chanson "You're Christmas To Me" du candidat britannique à l'Eurovision en 2022, Sam Ryder et le classique "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey.

"C'est une mission accomplie"

En effet, si la chanson est l'une des plus écoutées au Royaume-Uni, cumulant rien que sur les sept derniers jours, 13,3 millions d'écoutes, elle n'était jamais parvenue à la première place du classement des chansons de Noël. À sa sortie, en 1984, la chanson avait été devancée par "Do they know it's christmas", du collectif Band Aid, à la grande déception de Wham!, comme a pu le partager, Andrew Ridgeley.

"'Last Christmas' s'est enfin hissé à la très convoitée et recherchée première place des charts officiels de Noël, ce qui a toujours été l'objectif principal", s'est-il réjoui auprès de l'entreprise qui édite les classements de ventes de disques. "George serait fou de joie [qu'après] toutes ces années, [nous ayons] enfin obtenu le numéro 1 de Noël. Yog [le surnom de George Michael, ndlr] a dit qu'il avait écrit Last Christmas avec l'intention d'en faire un numéro 1 pour Noël. C'est une mission accomplie !", a-t-il ajouté, à propos de son duo, mort en 2016.

En plus de cet accomplissement, "Last Christmas" devient la troisième chanson la plus populaire de tous les temps au Royaume-Uni. Arrive en deuxième position "Do They Know It's Christmas ?" de Band Aid. Le tube "Shape of You" d'Ed Sheeran, sorti en 2017, occupe, quant à lui, la plus haute marche du podium.