Laurent Lafitte quitte la Comédie-Française pour réaliser son "rêve d’enfant"

L’acteur français a mis fin à douze ans de collaboration avec l’institution parisienne après avoir joué Cyrano de Bergerac une dernière fois ce lundi 29 avril. Il explique à "Libération" son envie de "plus en plus pressante de changer d’horizon théâtral". Son prochain projet, "pas envisageable à la Comédie Française", le verra jouer dans la reprise d'une comédie musicale culte.

Sa révérence en fin de pièce aura été la dernière. Laurent Lafitte a fait ses adieux à la Comédie-Française après une ultime interprétation de Cyrano de Bergerac ce lundi 29 avril. Un départ acté afin de "pouvoir se consacrer pleinement à ses nombreux projets extérieurs", explique à l’AFP Éric Ruf, administrateur général de l’institution, ajoutant que le comédien "aura été pendant douze ans un acteur et un camarade précieux pour la troupe". "Nous lui souhaitons tous et toutes beaucoup de bonheur et de réussite dans ses nouvelles aventures", conclut-il.

Son prochain défi ? Un rôle culte en chantant

Laurent Lafitte avait intégré la Comédie-Française en tant que pensionnaire le 8 janvier 2012 après des études au cours Florent et au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Le public retiendra notamment ses interprétations de Mamimine dans Le Mariage de Gogol par Lilo Baur, Démétrius dans Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, André Jurieux dans La Règle du jeu mis en scène par Christiane Jatahy ou encore Dom Juan dans la pièce éponyme de Molière. Il est en lice pour un Molière lundi prochain pour Cyrano de Bergerac.

Auprès de Libération, Laurent Lafitte assure partir "comblé" et se dit "épuisé mais ravi des 52 représentations à guichets fermés" de la pièce d’Edmond Rostand. Très demandé par le cinéma à l’image de son ancien camarade de la Comédie-Française Pierre Niney, l'acteur de 50 ans confesse avoir été motivé par une envie "de plus en plus pressante de changer d’horizon théâtral". Il sera prochainement Zaza dans l’adaptation musicale par Broadway de La Cage aux Folles. "Ce répertoire n'est hélas pas envisageable à la Comédie-Française", reconnaît-il, glissant réaliser son "rêve d’enfant".