Biopic de Michael Jackson : une première photo dévoilée avant le tournage

Sur la pointe des pieds, il s’apprête à se glisser dans la peau de son oncle de légende. Jaafar Jackson, le neveu du chanteur, incarnera le roi de la pop pour le réalisateur de "Training Day". Attendu au cinéma au printemps 2025, le projet soutenu par le clan Jackson met en boîte ses premières scènes ce lundi 22 janvier.

Même chapeau, même chaussettes blanches et surtout même équilibre défiant les lois de la gravité. Jaafar Jackson donne un premier aperçu de son Michael Jackson avant le début du tournage du biopic consacrée au chanteur. Un cliché en noir et blanc savamment travaillé, éclairé par les rayons du soleil qui traversent les fenêtres du studio de danse. Signée de son frère aîné Jourdynne, la photo semble avoir été prise dans un studio de répétition de danse.

"Touché et honoré" d'incarner son oncle

"Le voyage démarre lundi", écrit Jaafar Jackson en légende quand le compte officiel de Michael Jackson l’assure, le jeune homme "est prêt". Il faut dire que la pression doit être conséquente pour le fils de Jermaine Jackson, choisi au terme d’une recherche mondiale pour incarner son oncle dans un film qui retracera la vie du chanteur, de ses débuts avec les Jackson 5 à sa mort en 2009 à l’âge de 50 ans.

Né en 1996, Jaafar Jackson ne s’est exprimé qu’une fois sur le projet, au moment de l’annonce de son casting l’an dernier. "Touché et honoré" d’incarner Michael Jackson, le jeune homme retrouvera le réalisateur Antoine Fuqua (Training Day, la saga Equalizer) pour les premières prises de ce film attendu en salles au printemps 2025.

Son titre ? Michael, tout simplement. Écrit par John Logan (Gladiator, Skyfall), le biopic est produit main dans la main avec les co-exécuteurs de la succession de la star. Un premier synopsis dévoilé par Variety promet d’"offrir au public un portrait passionnant et honnête de l'homme brillant, mais compliqué qui est devenu le roi de la pop".

"Le film présente ses triomphes et ses tragédies à une échelle épique et cinématographique - de son côté humain et de ses luttes personnelles à son indéniable génie créatif, illustré par ses performances les plus emblématiques. Comme jamais auparavant, le public découvrira de l'intérieur l'un des artistes les plus influents et les plus novateurs que le monde ait jamais connu", poursuit le texte. Sans préciser si les accusations de pédophilie, qu’a toujours niées en bloc Michael Jackson, seront évoquées à l’écran.